Profiter d'une belle journée à la plage en Ukraine



Berdyansk (Ukraine)

Tags : sable, port, explosion, missile, bombardement

Contribution le : Aujourd'hui 18:06:39

Wiliwilliam Re: Profiter d'une belle journée à la plage en Ukraine

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34031 Karma: 11897 Juste en complément d'information: Berdiansk est actuellement contrôlée par les Russes. Ce port est un point d'arrivé de matériel de guerre. Il est très probable qu'un missile Ukrainien ait percuté un dépôt de munition russe. (missile, ou sabotage)

Contribution le : Aujourd'hui 18:12:58