Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2470 Karma: 6074

Deux ours se battent sur un chemin forestier



Vous navigateur est trop vieux





Un accident s'est produit jeudi 2 juin matin entre un train de chantier et une locomotive en gare de Zollikofen (BE), Suisse.

Mais que ce passe-t-il? Mercredi 4 mai, deux trains étaient déjà entrés en collision en gare de Renens (VD)...



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 19:52:02