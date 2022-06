Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Incendie dans une usine 2 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45870 Karma: 23721 Un incendie se déclare dans une usine d'aluminium à Dos Hermanas, en Espagne. Heureusement, personne n'a été blessé.





extruded.aluminium factory Jun 22

Contribution le : Aujourd'hui 10:40:43