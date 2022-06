Options du sujet Imprimer le sujet

Un gamin de 12 ans braque une station service à Hartford dans le Michigan (USA) :

Il a été arrêté peu après son méfait au cours duquel il a tiré plusieurs coups de feu!



"only in 'murica"

Ah bah j'avais vu une vidéo sur Reddit y'a quelques jours ou ils faisaient un test avec un gamin de 13 ans, impossible pour lui d'acheter des clopes / jeux d'argents / magazines X / alcool mais en quelques minutes il pouvait acheter un fusil dans un marché

LeFreund Re: Un gamin de 12 ans braque une station service à Hartford dans le Michigan (USA) 0 #5

Ah bah j'avais vu une vidéo sur Reddit y'a quelques jours ou ils faisaient un test avec un gamin de 13 ans, impossible pour lui d'acheter des clopes / jeux d'argents / magazines X / alcool mais en quelques minutes il pouvait acheter un fusil dans un marché



Oui c'est la suite de la vidéo. Non content de ne pas avoir pu acheter clopes / jeux / magazines il revient avec son arme!

