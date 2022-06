Programme pour compresser la taille des vidéos

Rayon de Soleil Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 12222 Karma: 12702





Bon ben le titre est déjà assez explicite Je suis abonné à un cours en ligne où je peux télécharger des vidéos du professeur. L'ennui, c'est que les vidéos sont en full HD, il y en a plusieurs dizaines et chacune fait donc plusieurs Go. Autant dire que ça commence à devenir tendu sur mon HDD.



Ce sont surtout des vidéos où le professeur parle, pas des vidéos avec des films, des animations très précises, etc. Donc, ça peut franchement être compressé, même si la qualité s'y perd un peu, ce n'est pas dramatique.



Existe-t-il un petit programme léger et facile à utiliser pour arriver à faire ça ? J'avais vu des solutions en ligne mais bon, ça veut dire de nouveau exporter des dizaines de Go pour réimporter par la suite les vidéos compressée, ma consommation Internet va flamber en faisant ça.



Contribution le : Aujourd'hui 12:06:37