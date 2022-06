Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Prince of Persia 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2479 Karma: 6090

Ouaip, j'y ai joué :S Un grand jeu



Vous navigateur est trop vieux Sur floppy disk...Ouaip, j'y ai joué :S Un grand jeu

Contribution le : Aujourd'hui 17:52:10

Wiliwilliam Re: Prince of Persia 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34042 Karma: 11911 J'ai connu la version colorée sur windows 95! C'est globalement le même jeu ?

Contribution le : Aujourd'hui 18:19:22