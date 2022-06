Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Éteindre le feu sous sa voiture avec 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2480 Karma: 6095 un extincteur volant : Résultat décevant mais joli spectacle...



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 20:17:02

zoondoz Re: Éteindre le feu sous sa voiture avec 0 #3

Je suis accro Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 715 Karma: 252 Jolie performance. En revanche, celui qui a pris l'extincteur vide sur le coin de la tronche n'est peut-être pas très heureux.

Contribution le : Aujourd'hui 21:18:47