C’est pas un arbre au travers de ma route qui va m’arrêter

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13942 Karma: 9439 Une tempête a provoqué la chute d’un arbre en travers d’une rue, bloquant ainsi la circulation. Mais pas pour cet automobiliste qui refuse de se laisser embêter par une vulgaire brindille.





