Explication compliquée d'une candidate aux législatives à la télévision

L’économie pour les Nupes



Contribution le : Aujourd'hui 16:34:28

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément ...

Punaise ... C'est ça qui va pourrait voter nos lois ?



Punaise ... C'est ça qui va pourrait voter nos lois ?

Contribution le : Aujourd'hui 16:42:27