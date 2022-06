Options du sujet Imprimer le sujet

http://estacions.albertguillaumes.cat/



choisir le nom de la ville dans Tria Ciutat , puis le nom de la station dans Tria estacio



vu que ce n'est pas une vidéo / image /.. je pose ça là plutôt qu'en CDL

Un site qui répertorie les plans en 3D des diverses stations de métro de plusieurs villes.

http://estacions.albertguillaumes.cat/

choisir le nom de la ville dans Tria Ciutat , puis le nom de la station dans Tria estacio

