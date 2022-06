Un lapin défend sa progéniture

Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1



Aujourd'hui 18:53:06

Krogoth

Bizarre venant d'un lapin. La bestiole étant plutôt prolifique j'aurai pensé que le lapin ne se mettait pas en danger et faisait plutôt une nouvelle portée...

Aujourd'hui 19:00:30

SushiCircus





Casse toi pauv' con ! Nicolas Sarkozy



On connais le propriétaire du lapin, éducation réussi !

Aujourd'hui 19:14:36