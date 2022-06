Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund La police escorte des camions de bétails hors d'un bouchon

(Source :



Au total 80 vaches et 40 moutons ont ainsi pu éviter de cuire dans le bouchon.



La police cantonale des Grisons (Suisse) a escorté plusieurs camions de bétails pour leur éviter de rester dans un bouchon en plein soleil sur l'autoroute A13 :

(Source : https://www.tiktok.com/@rolandtschudi/video/7105464708630629637)

Au total 80 vaches et 40 moutons ont ainsi pu éviter de cuire dans le bouchon.

Quand aux moutons dans leur voiture, ils avaient heureusement la clim

