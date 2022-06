Problème avec Windows 10

Je masterise ! Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 3099 Karma: 3408

Salut à tous,



Je ne me détermine pas comme un bleu en informatique (surtout par rapport à mes parents ;)) car je baigne dedans depuis que je suis ado et que je bosse dans un milieu où j'utilise souvent des logiciels de dessin spécialisés. Mais aujourd'hui je dois l'admettre, je me rends vite compte de mes faiblesses et lacunes.



Je vous explique rapidement, j'ai 2 PC: un ordinateur portable professionnel qui a 3ans et qui fonctionne vraiment bien, une bête de courses et mon ordinateur portable que je possède depuis 6/7ans environ. Et vous vous doutez que le problème vient du second.



J'ai acheté un ordinateur le second à titre personnel pour réaliser des petits projets et j'ai installé un paquet de logiciels (photoshop, Indesign, logiciels d'architecture, logiciel de rendu, etc. ). Au départ, mon PC marchait bien. Ce n'était pas dingo mais le démarrage prenait 1min et je pouvais de suite naviguer sur le web ou lancer mes logiciels par exemple. Avec le temps, ça commençait à être plus compliqué et surtout plus long jusqu'au jour ou même ouvrir un dossier prenait plusieurs secondes. C'est pourquoi j'ai décidé de réinitialiser le PC. Je me suis dit que de reconfigurer le PC comme à l'origine ne pouvait qu'être bénéfique.

Je l'ai donc nettoyé, et je l'ai réinitialisé en conservant mes données. Tout a bien fonctionné, sauf que mon PC était toujours extrêmement long. J'ai donc désinstallé tous les logiciels et nettoyé les disques. Bien que plus aucun logiciels ne soient installés sur le PC et que l'espace sur les disques soit gigantesque, rien n'y fait. Ça rame à mort.



Aujourd'hui, j'ai décidé de vraiment tout réinitialiser en supprimant tout et en passant par le cloud Windows. Et là, cela fait déjà 6h que la réinitialisation est en cours et je suis à 70%. Bref, après avoir jeté un rapide coup d'œil sur le net , j'ai vite compris que ce n'était pas vraiment normal. Et j'ai peur qu'à l'issu de cette réinitialisation, rien n'est vraiment changé.



J'aimerai donc savoir si l'un de vous pourrait m'aider à comprendre où me filer un méthode pour retrouver les performances de mon PC au moment de son achat car je ne pense pas qu'il soit si vieux pour ne plus fonctionner correctement surtout pour des tâches de bureautique (j'utilise mon PC pro pour les tâches plus technique désormais)



Merci de votre retour, et n'hésitez à me demander des infos complémentaires si besoin du genre : RAM, mémoire vive, capacité de stockage, modèle , processeur, etc.

