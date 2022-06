La Suisse est-elle plus propre que la France?

Je masterise ! Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 2325 Karma: 1675

Je ne connais pas les grandes villes Suisses.

Par contre quelques petits villages frontaliers, et tu n'as pas besoin du panneau "Suisse" pour savoir que tu as franchi la frontière. C'est propre.



Un truc me turlupine cependant : en France y'a des poubelles partout mais on n'a pas le mode d'emploi, en Suisse c'est beaucoup plus rare et c'est bien plus propre.

Faut-il diviser par 10 les poubelles publiques pour rendre la France plus propre ?

