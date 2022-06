Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS En prendre plein les yeux 2 #1

voiture accident benne Une benne sur la route et un soleil rasant : Double Kill



voiture accident benne Une benne sur la route et un soleil rasant : Double Kill

Contribution le : Aujourd'hui 14:04:11

Ustost Re: En prendre plein les yeux 0 #2

Ils ont suivi le GPS, il a dit tout droit !

Contribution le : Aujourd'hui 14:15:29

CrazyCow Re: En prendre plein les yeux 1 #3

Superbe idée de mettre une benne sur la route

Contribution le : Aujourd'hui 14:27:11

PurLio Re: En prendre plein les yeux 0 #4

Rayon de Soleil Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 12227 Karma: 12702

@CrazyCow a écrit:

Superbe idée de mettre une benne sur la route



La meilleure idée, c'est surtout d'avoir filmé la benne !



On peut en profiter comme ça Citation :La meilleure idée, c'est surtout d'avoir filmé la benne !On peut en profiter comme ça

Contribution le : Aujourd'hui 15:12:55