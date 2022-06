Options du sujet Imprimer le sujet

Acherontia Législatives : Il faudrait, euh... 1 #1

Je m'installe Inscrit: 29/01/2020 11:28 Post(s): 280 Karma: 329



Élections 2022 - Nouvelle séquence difficile pour une candidate du Rassemblement National dans les Vosges, interrogée sur l’éducation lors d’un débat. #Législatives2022





Encode un candidat qui ne connait pas son programme.:p



@Asmodee88 : C'est vrai que les 3 freezes que j'ai pu voir pour ces législatives étaient tous avec des candidates.

Deux pour le RN et une pour la NUPES. ^^'

Mais je pense quand même que c'est la pensée populiste plutôt que le genre féminin qui pose problème.:p Élections 2022Nouvelle séquence difficile pour une candidate du Rassemblement National dans les Vosges, interrogée sur l’éducation lors d’un débat. #Législatives2022Encode un candidat qui ne connait pas son programme.:p: C'est vrai que les 3 freezes que j'ai pu voir pour ces législatives étaient tous avec des candidates.Deux pour le RN et une pour la NUPES. ^^'Mais je pense quand même que c'est la pensée populiste plutôt que le genre féminin qui pose problème.:p

Contribution le : Aujourd'hui 09:51:06

Asmodee88 Re: Législatives : Il faudrait, euh... 0 #2

Je suis accro Inscrit: 17/11/2016 14:10 Post(s): 916 Karma: 743 C'est moi ou les 3-4 vidéos de ce genre c'est a chaque fois des femmes?

Contribution le : Aujourd'hui 10:18:36