Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Un policier découpe un grillage pour libérer une biche 2 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5973 Karma: 15989 Un policier découpe un grillage pour libérer une biche :



Bodycam Shows Officer Rescue Deer Stuck in Fence



Pas sûr que sa patte arrière ne soit pas un peu lésée.



Par contre, je comprends pas, ils l'abandonnent comme ça DU MAUVAIS CÔTÉ du grillage?! Donc dans 5 minutes elle se fera shooter sur l'autoroute?!

Contribution le : Aujourd'hui 14:28:09