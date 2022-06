Options du sujet Imprimer le sujet

Un orang-outan conduit une petite voiture :

C'est pour une marque de voiture en particulier ou juste comme ça?

justement je n'ai pas cité cette marque conduite uniquement par des singes





@LeFreund Merci c'est ça ! je crois que c'est le meme animal que j'ai vu dans une autre video conduire une voiturette de golf, il kiffe sa life j'adore

