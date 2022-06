Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Ouvrir une pile au lithium 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2501 Karma: 6155 Ouvrir une pile au lithium et mettre le dit lithium en contact avec de l'eau...



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 16:08:14

gazeleau Re: Ouvrir une pile au lithium 0 #2

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 5985 Karma: 4817 Je vous l'avais bien dit que l'eau est très, trop, dangereuse ! Hips !

Contribution le : Aujourd'hui 16:42:50