Deux beat boxers pour un titre

Je viens d'arriver Inscrit: 30/05/2021 10:17 Post(s): 8 Quand les grands champions du BeatBox se mettent ensemble pour un titre en Beatbox avec le matériel de Loopstation, ça donne ça:

MB14 et SARO



MB14 & SARO | Boss Rc-505 Artist Week | Wolfgang

Hier 21:45:15