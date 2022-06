Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer 3 minutes de rugby très intenses



Phases de jeu impressionnantes durant le match opposant les Chiefs vs Highlanders.

Durant ces 3 minutes sans arrêt de jeu, les deux équipes attaquent à tour de rôle et parcourent un paquet de mettre, certains joueurs ont dû finir capot ouvert à la fin de cette action.

franchute34 Re: 3 minutes de rugby très intenses

@Olyer

En top14, je pense que l'action aurait été arrêtée assez rapidement, sur les phases de ruck, à plusieurs reprises il m'a semblé voir les soutiens perdre leurs appuis...

gazeleau Re: 3 minutes de rugby très intenses

Effectivement. Du rugby à l'ancienne: presque pas de jeu au pied !

lsdYoYo Re: 3 minutes de rugby très intenses

@Olyer Effectivement, ces deux équipes sont maîtres pour mettre des mètres !

