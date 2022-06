Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Headshot + Aigle 0-1 Pare-brise 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 3131 Karma: 3421

Des enfants jouent avec une boule accrochée sur un poteau.





Un aigle percute un pare-brise en prenant son envol. RIP

Contribution le : Aujourd'hui 14:26:06