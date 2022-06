Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Un bon spot pour les vols à l'arrachée 6 #1

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13966 Karma: 9473 Un voleur a trouvé un bon coin pour pratiquer des vols à l'arrachée sans avoir à s'enfuir dans la précipitation : un pont sur lequel passe un train dont les voyageurs ont pour habitude d'immortaliser la vue avec leur téléphone. Il n'y a qu'à tendre le bras et attendre que ça morde.





Contribution le : Aujourd'hui 14:19:37