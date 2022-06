Options du sujet Imprimer le sujet

Spiderman : épisode final

Afficher le spoil Il aurait dû atterrir sur le toit de l'immeuble, comme on peut le voir dans cette vidéo :







Plus d'infos dans cet article : Personne n'est blessé, il s'agit d'un robot du parc d'attraction Disneyland Californie, dans la zone dédiée aux Avengers. En revanche le robot n'est pas censé faire ça...Il aurait dû atterrir sur le toit de l'immeuble, comme on peut le voir dans cette vidéo :Plus d'infos dans cet article : https://deadline.com/2022/06/spider-man-avengers-campus-malfunction-crash-1235042386/

Je ne savais pas que l'histoire de Spiderman se terminait comme ça. C'est un peu brutal...

Aujourd'hui 15:51:40