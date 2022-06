Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Un panneau d'avertissement rudement bien placé 5 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5999 Karma: 16053 Un panneau d'avertissement rudement bien placé au bord d'une plage :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 17:09:21

PurLio Re: Un panneau d'avertissement rudement bien placé 1 #4

Rayon de Soleil Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 12243 Karma: 12712

@Exotope a écrit:

Mmmh.. ben mince, j'ai pas compris la blague..



Afficher le spoil "Wave" veut dire "vague" ou bien "faire signe". Alors que l'on pourrait s'attendre à une vague inattendue, c'est un petit coucou qu'il reçoit. Citation :

Contribution le : Aujourd'hui 17:51:29