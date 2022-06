Options du sujet Imprimer le sujet

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2530 Karma: 6237 Papa a des sueurs froides quand le fils ne freine pas assez fort à son goût en arrivant derrière une voiture de police



"Ralentis, Ralentis, freine freine FReine FREIIINNEEEE !!!!"



Aujourd'hui 19:37:12