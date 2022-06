Mais quelle est cette trottinette électrique ?

Je masterise ! Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 4204 Karma: 1789





J'ai trouvé les 2 autres qu'il vend en me disant peut-être le même fabricant, mais non, impossible de retrouver celle-ci... Si quelqu'un sait où acheter cette trottinette électrique: https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/2140488444.htm Vous allez me dire qu'il suffit de demander au vendeur. Après de nombreux jours à essayer de le joindre, il n'a pas voulu me le dire. Il m'a dit que c'était son métier de chercher des produits, il a admis qu'il était en fait une entreprise et pas un particulier sur Leboncoin.J'ai demandé si possible d'expédier, il a dit non, j'ai dit que je pourrais envoyer quelqu'un parce qu'elle m'intéresse beaucoup, il a dit non.Je lui ai fait remarquer qu'en tant que professionnel c'est illégal de refuser de vendre, il m'a qu'il n'avait rien à faire des lois et du coup il est fâché.J'ai cherché partout sur Internet, j'ai trouvé 2 ou 3 autres trotinettes avec des plateaux en bois, mais pas intéressantes pour moi.J'ai trouvé les 2 autres qu'il vend en me disant peut-être le même fabricant, mais non, impossible de retrouver celle-ci...

