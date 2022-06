Je masterise ! Inscrit: 25/12/2007 00:19 Post(s): 4936 Karma: 2031



Starfield: Official Gameplay Reveal





Bon, je ne le cache pas, j'ai toujours été un grand fan des jeux Bethesda (et oui, même Fallout 76 dont j'ai passé le plus de temps dessus).

La vidéo m'a vraiment mis l'eau à la bouche. Ça va être long jusqu'à 2023 !

