THSSS Piège à mouches 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2533 Karma: 6246 Mais quel truc complètement déb*le !!!



Tuer une ou deux mouches à l'intérieur qui t'empêche de faire ta sieste voilà.

Mais là c'est de l'extermination, non seulement des mouches, mais de tous les animaux qui s'en nourrissent...



Contribution le : Aujourd'hui 06:53:52