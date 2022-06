Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Libérer un ours d'un bidon + Ours reconnaissant 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2535 Karma: 6250 Un groupe de personnes libère un ours qui a la tête coincée dans un bidon



Vous navigateur est trop vieux





L'ours tient absolument à remercier l'homme qui l'a sauvé mais celui-ci ne veut pas descendre de l'arbre????

Allez comprendre !!!!



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 11:00:29