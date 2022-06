Options du sujet Imprimer le sujet

[FAIL] Skateboard

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 73447 Karma: 35579 Skateboard Fail





Guy Falls Hilariously While Skateboarding on Sinuous Road - 1171668

Contribution le : Aujourd'hui 09:19:45

BalleAuCentre Re: [FAIL] Skateboard 0 #2

Je viens d'arriver Inscrit: 14/05 15:52:52 Post(s): 48 Karma: 58 J'ai beau être matinal, j'ai mal

Contribution le : Aujourd'hui 09:36:01

Kratos2077 Re: [FAIL] Skateboard 0 #3

Je suis accro Inscrit: 13/01/2021 00:13 Post(s): 835 Karma: 364 Je ne vois rien d hilarant dans sa chute. Il perd l équilibre essaye de se rattraper mais ne le peut pas. Rien de drôle

Contribution le : Aujourd'hui 10:07:20