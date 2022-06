Atterrissage miraculeux

Je suis accro Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 844 Karma: 921

Je suis totalement sidéré par la résistance de l'ensemble. Ca amorti, ça se plie dans tous les sens, mais ça casse pas.



Il me fallait plus d'infos, et j'ai trouvé, c'était juste un poil TROP surprenant : ce sont des images d'un simulateur, "salies" exprès pour ne pas voir que ce sont des images de synthèse + un autre bout de film d'évacuation derrière.



re-edit : donc, le mot magique = fake (ou tout simplement : faux).

