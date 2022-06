Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un joueur de football s'écroule après une tape de l'arbitre 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 73453 Karma: 35583 Un joueur de football s'écroule après une tape de l'arbitre



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 15:04:23

-MaDJiK- Re: Un joueur de football s'écroule après une tape de l'arbitre 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 4206 Karma: 1791 j'espère qu'il a eu un carton après... pas l'impression malheureusement.



(moi la vidéo ne se lit pas directement, mais en citant le message et ouvrant le lien seul ça marche) C'est l'habitude.j'espère qu'il a eu un carton après... pas l'impression malheureusement.(moi la vidéo ne se lit pas directement, mais en citant le message et ouvrant le lien seul ça marche)

Contribution le : Aujourd'hui 16:04:40