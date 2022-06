Un ancien boxeur pro reconverti en videur

Options du sujet Imprimer le sujet

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2545 Karma: 6279 Un ancien boxeur pro, Julius Francis, calme instantanément les ardeurs d'un trouble-fête.



1...

2...

3...

4...

5...

6...

7...

8...

9...

10...

OUT!!!!



Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 6036 Karma: 4849 Faut viser celui qui braille le plus fort, et d'un coup ça baisse d'un ton dans les rangs !

