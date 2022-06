Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Mariage houleux, mariage heureux 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2548 Karma: 6281 Comment? C'est pas comme ça qu'on dit? ah ! pardon...



Un jeune marié kirghize perd contre sa femme à un jeu...

Paf ! ... Elle aurait du le laisser gagner...



Vous navigateur est trop vieux

mariage Kirghizistan homme fort femme obéir

Contribution le : Aujourd'hui 18:23:44

alfosynchro Re: Mariage houleux, mariage heureux 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10678 Karma: 4639 Heeuuuu... Finalement Zemmour a peut-être raison !?















Nan, j'déconne ! Sont cons ces mecs !

Contribution le : Aujourd'hui 18:38:23

Wiliwilliam Re: Mariage houleux, mariage heureux 1 #3

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34091 Karma: 11967 ´y a vraiment des cinglés sur cette planète

Contribution le : Aujourd'hui 18:43:16

Setzer Re: Mariage houleux, mariage heureux 0 #4

Je m'installe Inscrit: 22/11/2012 22:01 Post(s): 151 Karma: 63



Edit: vu cet article et d'autres sur le même sujet:



Le mariage par enlèvement au Kirghizistan: une pratique à l’épreuve du temps



Je ne dis pas que c'est le cas ici, mais clairement il reste beaucoup de chemin pour faire évoluer la place de la femme là bas Ecoeurant, je n'ai pas d'autre mot. On sait si, par hasard, cette personne a été inquiétée pour son geste ? Et l'autre qui se marre à côté.Edit: vu cet article et d'autres sur le même sujet:Je ne dis pas que c'est le cas ici, mais clairement il reste beaucoup de chemin pour faire évoluer la place de la femme là bas

Contribution le : Aujourd'hui 19:28:48

PurLio Re: Mariage houleux, mariage heureux 0 #5

Rayon de Soleil Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 12259 Karma: 12716 Y a comme qui dirait un malaise...

Contribution le : Aujourd'hui 19:29:17

Gog077 Re: Mariage houleux, mariage heureux 0 #6

Je suis accro Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 1301 Karma: 667 Je pense qu'il a vu un gros moustique qui tournait autour de sa bien aimée.



Franchement c'est triste...

Contribution le : Aujourd'hui 19:29:49

-Flo- Re: Mariage houleux, mariage heureux 0 #7

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13980 Karma: 9506

@PurLio a écrit:

Y a comme qui dirait un malaise...



Heureusement que la musique était là pour maintenir l’ambiance guillerette. Citation :Heureusement que la musique était là pour maintenir l’ambiance guillerette.

Contribution le : Aujourd'hui 19:46:12