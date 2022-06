Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Le casse du siècle 2 #1

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13983 Karma: 9517 Un homme appartenant selon toute évidence au grand banditisme entre dans une boutique et profite de l’absence du commerçant pour réaliser le vol parfait. Sans arme, ni haine, ni violence.





PurLio Re: Le casse du siècle 0 #2

Rayon de Soleil Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 12262 Karma: 12718 Ca devait être un prof de maths.

Solostaran Re: Le casse du siècle 0 #3

Je suis accro Inscrit: 24/01/2013 12:12 Post(s): 1860 Karma: 609 Il a bien regardé la marque avant, du fétichisme pour une certaine marque. Le mal du siècle

Sebmagic Re: Le casse du siècle 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 4742 Karma: 612



Ou alors pour du recel. D'ailleurs je pense qu'il a un compte sur Rakuten...



Ou alors c'est un collectionneur et il a repéré une marque hyper rare.Ou alors pour du recel. D'ailleurs je pense qu'il a un compte sur Rakuten...

