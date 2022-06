Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45898 Karma: 23772

Une route partiellement détruite dans le parc national de Yellowstone en raison d'inondations et de glissements de terrain.





Video shows road destroyed in Yellowstone as tourists remain trapped in area

Contribution le : Aujourd'hui 00:53:18