Bonjour à vous !



Voici mon nouveau portrait. Encore un artiste me direz-vous ?

Et oui ! L'Artyculteur, de son vrai nom Simon Roussel, est un autodidacte, reconnu dans le domaine de l'art brut.

Il dépeint la vie quotidienne avec humour, en créant des saynètes en miniature.



Bon visionnage et bon partage:



PORTRAIT #21: l'Artyculteur, le metteur en saynète parisien (www.videaste.eu)

