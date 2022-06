Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Charger 850 kg sur le toit d'une voiture

Dans un magasin de vente de matériaux, un client demande à un employé de charger un sac contenant 850 kg de sable sur le toit de sa Ford Focus.





Contribution le : Aujourd'hui 08:33:32

gazeleau Re: Charger 850 kg sur le toit d'une voiture

Tellement optimiste, qu'il s'est même passé de barres de toit (ou alors les barres de toit n'ont pas résisté au chargement de la palette d'agglos de la veille)

Je ne m'en lasse pas ^^

Je ne m'en lasse pas ^^

Contribution le : Aujourd'hui 09:34:32