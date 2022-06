Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Fonctionnement de la sonnette du serpent + Caméléon 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2553 Karma: 6295 Comment la sonnette du serpent à sonnette sonne :



Lorsque j'ai expliqué ça à Rango le Caméléon, il n'était pas plus impressionné que cela...



Contribution le : Aujourd'hui 08:37:47