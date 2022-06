Chiens : Démarrage musclé + Démarrage musclé + Dog Cena

Options du sujet Imprimer le sujet

Chiens : Démarrage musclé

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2553 Karma: 6293 Un enfant pense utiliser son chien pour le tracter sur sur tricycle.

Mais le couple moteur est un peut trop élevé pour lui.



BWAAhhh

Démarrer un chien avec une clef mais il n'a pas monté les bonnes pattes pour ce type de revêtement



Un chien couche une vache d'un simple coup de dents



Contribution le : Aujourd'hui 09:15:51