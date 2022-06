Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Putt parfait au bureau 2 #1

Webhamster Comment devenir un héros au boulot.

C'est pas dans une réunion zoom qu'on peut faire ce genre de chose

C'est pas dans une réunion zoom qu'on peut faire ce genre de chose





Perfect Putt Makes Office Hero || ViralHog

Aujourd'hui 10:04:18

-Flo- Re: Putt parfait au bureau 1 #2

Pendant ce temps, chez Bernard...







"Bonjour, je me permets de vous relancer pour la troisième fois à propos de ma demande du 3 juin concernant..."

Aujourd'hui 10:23:20