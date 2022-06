Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Un avion prend l'eau 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2556 Karma: 6300 Quoi???

Mayday ! Mayday ! Ici vol BA292 ... nous coulons!!!



Vous navigateur est trop vieux

Une fuite dans la réserve d'eau à l'arrière du bateau de l'avion serait en cause

Contribution le : Aujourd'hui 13:24:44