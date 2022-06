kebab 3 étoiles

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 16809 Karma: 23946





Ou ici en Angleterre





How kebabs are made in the UK C'est sûr que c'est pas la même viande que dans les usines douteuses en AllemagneOu ici en AngleterreHow kebabs are made in the UK

Contribution le : Aujourd'hui 17:05:13