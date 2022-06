Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Une simple poêle suffisait pour s'amuser #1

Ah le bon vieux temps où deux heaumes et une poêle suffisaient pour passer une bonne soirée...



Aujourd'hui 19:20:00

FMJ65 Re: Une simple poêle suffisait pour s'amuser #2

N'y aurait-il pas comme une petite dissymétrie dans le jeu ?...

Aujourd'hui 19:37:36

deepo Re: Une simple poêle suffisait pour s'amuser #3

@FMJ65 J ai l'impression que celui de droite a la volonté de faire mal.

Cela dit à l'époque, les poêles était en fonte, pas en téflon! Ca devait pas être la même.

Aujourd'hui 19:48:52