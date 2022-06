Index des forums Koreus.com Les têtes chercheuses Calcul logarithmique Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



PurLio Calcul logarithmique 1 #1

Rayon de Soleil Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 12269 Karma: 12723



Pour calculer la brillance d'une étoile, on parle de sa magnitude (magnitude relative pour être précis, mais c'est un autre sujet). C'est une échelle logarithmique qui fait qu'à chaque point de magnitude en plus ou en moins, on considère que l'étoile brille 2,5x en plus ou en moins (précisément, racine 5ième de 100, soit 2,51).



Exemple : une étoile de magnitude 1 est 2,5x plus brillante qu'une étoile de magnitude 2 (oui, plus la magnitude augmente, moins l'étoile est brillante), 6,25x plus brillante qu'une étoile de magnitude 3, etc.



Quand ce sont des chiffres ronds, c'est facile, il suffit d'élever au carré 2,5 par la différence de magnitude.



Exemple : entre une étoile de magnitude 2 et magnitude 6, il y a un écart de 4. L'étoile de magnitude 2 est donc 2,5^4 = +/- 39x plus brillante que celle de magnitude 6.



Comment fait-on avec des virgules ? Différence de brillance entre une étoile de magnitude 0 et 0,3 par exemple ? Le même ? 2,5^0,3 ? Soit 1,3x plus brillante ? Et dans l'autre sens, quel est la différence de magnitude si une étoile est 10x plus brillante qu'une autre ?



J'espère que c'est compréhensible. Sinon, j'invoquerai @ClaudeDB Salut les matheux !Pour calculer la brillance d'une étoile, on parle de sa magnitude (magnitude relative pour être précis, mais c'est un autre sujet). C'est une échelle logarithmique qui fait qu'à chaque point de magnitude en plus ou en moins, on considère que l'étoile brille 2,5x en plus ou en moins (précisément, racine 5ième de 100, soit 2,51).Exemple : une étoile de magnitude 1 est 2,5x plus brillante qu'une étoile de magnitude 2 (oui, plus la magnitude augmente, moins l'étoile est brillante), 6,25x plus brillante qu'une étoile de magnitude 3, etc.Quand ce sont des chiffres ronds, c'est facile, il suffit d'élever au carré 2,5 par la différence de magnitude.Exemple : entre une étoile de magnitude 2 et magnitude 6, il y a un écart de 4. L'étoile de magnitude 2 est donc 2,5^4 = +/- 39x plus brillante que celle de magnitude 6.Comment fait-on avec des virgules ? Différence de brillance entre une étoile de magnitude 0 et 0,3 par exemple ? Le même ? 2,5^0,3 ? Soit 1,3x plus brillante ? Et dans l'autre sens, quel est la différence de magnitude si une étoile est 10x plus brillante qu'une autre ?J'espère que c'est compréhensible. Sinon, j'invoquerai @

Contribution le : Aujourd'hui 09:49:32



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo