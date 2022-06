Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6017 Karma: 16114

Un chien met le feu à une maison à Parkville (Missouri/USA) :



Dog Blamed for Setting Parkville Home on Fire



- Il aurait mieux fait d'aller au parc.



- C'est certainement le chat qui lui a dit de le faire.



- Oui il le fait 2 fois en plus.

Contribution le : Aujourd'hui 13:26:39