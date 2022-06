Je masterise ! Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 4210 Karma: 1794



If English used "Verlan" - Loic Suberville



J'adore toujours ses vidéos dans ce style. Pour ceux qui ne connaissent pas, il joue 3 personnages: français, anglais (parfois espagnol) et "langage universel" qui tente de modérer toutes les langues.

Contribution le : Aujourd'hui 13:43:07