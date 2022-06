Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Équilibre à moto + Équilibre en bateau 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2567 Karma: 6336



Vous navigateur est trop vieux



Monter dans un bateau posé sur la pelouse sans avoir le pied marin...

Tu te retrouves tout mouillé quand même !!!!



Vous navigateur est trop vieux

femme bateau tombe eau Virage relevé à moto le long du canal. Plus besoin de freinerMonter dans un bateau posé sur la pelouse sans avoir le pied marin...Tu te retrouves tout mouillé quand même !!!!

Contribution le : Aujourd'hui 16:53:38

SushiCircus Re: Équilibre à moto + Équilibre en bateau 0 #2

Je suis accro Inscrit: 10/05/2016 22:53 Post(s): 825 Karma: 302

@THSSS a écrit:

Virage relevé à moto le long du canal. Plus besoin de freiner



Vous navigateur est trop vieux



Ça me fait clairement penser à Initial D







Désolé j'ai rien trouvé d'autre image qu'un jeu vidéo. Citation :Ça me fait clairement penser à Initial DDésolé j'ai rien trouvé d'autre image qu'un jeu vidéo.

Contribution le : Aujourd'hui 17:13:29