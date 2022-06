Des journalistes échappent de justesse à des tirs d'obus

Je suis accro Inscrit: 30/04/2009 13:26 Post(s): 1290 Karma: 334

A Louhansk en Ukraine, trois journalistes discutaient avec deux soldats ukrainiens lorsqu'un obus est tombé près de l'endroit où ils se trouvaient.

L'un d'entre eux a été touché au bras droit par un éclat d'obus.





Journalists dive for cover just in time as Russian shell explodes in Luhansk

